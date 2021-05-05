Oyuncu adayı kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı

Dizilerde rol almak isteyen genç kadın, kayıtlı olduğu ajansın kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı. Şüpheli tutuklanırken, 19,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Edinilen bilgiye göre F.Ö., oyuncu olmak için bir ajansa başvurdu. Genç kadını arayan kast direktörü İbrahim Y., Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide onu oynatabileceğini söyledi. İddiaya göre genç kadın sete geç kalınca projede yer alamazken, İbrahim Y., başka dizi ayarlama yalanıyla evine davet ettiği kadına cinsel saldırıda bulundu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, F.Ö. saldırının ardından şikayetçi olurken, soruşturmanın ardından İbrahim Y. tutuklandı.

Şüphelinin 19,5 yıla kadar hapsi isteniyor.