Oyun Sandalı'ndan 1 Mayıs için yeni marş: İşçiler Birleşin!

Oyun Sandalı ekibi emek, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs için yeni bir marş hazırladı.

Yeni oyunları Manifesto'nun finali için yazılan İşçiler Birleşin marşını "parçası olduğumuz işçi sınıfı mücadelesine katkımız olsun" diyerek paylaşıyorlar:

"Dünyanın dört bir yanında eşit, özgür ve mutlu bir düzen için mücadele eden işçi sınıfının bayramı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs!".

Sözleri Harun Güzeloğlu'na, bestesi Dengin Ceyhan'a ait olan İşçiler Birleşin marşının Bağımsız Sinema Merkezi'nce hazırlanan klibi saat 19.00 itibariyle Oyun Sandalı'nın sosyal medya hesaplarından izlenilebiliyor.