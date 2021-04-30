Oyun Sandalı'ndan 1 Mayıs için yeni marş: İşçiler Birleşin!

Oyun Sandalı ekibi emek, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs için yeni bir marş hazırladı.
Yeni oyunları Manifesto'nun finali için yazılan İşçiler Birleşin marşını "parçası olduğumuz işçi sınıfı mücadelesine katkımız olsun" diyerek paylaşıyorlar:
"Dünyanın dört bir yanında eşit, özgür ve mutlu bir düzen için mücadele eden işçi sınıfının bayramı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs!".
Sözleri Harun Güzeloğlu'na, bestesi Dengin Ceyhan'a ait olan İşçiler Birleşin marşının Bağımsız Sinema Merkezi'nce hazırlanan klibi saat 19.00 itibariyle Oyun Sandalı'nın sosyal medya hesaplarından izlenilebiliyor.
Dünyanın dört bir yanında eşit, özgür ve mutlu bir düzen için mücadele edenlerin bayramı kutlu olsun.#Yaşasın1Mayıs #BijiYekGulam— Oyun Sandalı (@OyunSandal) April 30, 2021
İŞÇİLER BİRLEŞİN
Söz: @hrngzl
Beste: @CeyhanDengin
Video: @BSMTV_TR
"Bu marş #Manifesto oyununun finali için yazılmıştır"#İşçilerBirleşin pic.twitter.com/l4YiFZfzB7