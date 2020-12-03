'Öyle bir noktaya geldik ki boş sedye bile kalmadı'

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, salgın nedeniyle kente durumun kritik olduğunu söyledi.

Adana’da günlük hasta sayısının iki bin civarında olduğunu belirten Menteş, Covid-19 kaynaklı vefat sayılarının da hızla artığını ve morglar önünde kuyruklar oluştuğunu söyledi.

Birgün'de yer alan habere göre Menteş, “Adana İl Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu işletilmemekte” diyen Menteş, “Pandemiye ayrılan bütün yataklar ve yoğun bakım servisleri dolu. Hatta öyle bir noktaya geldik ki Kozan'da Ceyhan'da boş yatak bulduğumuzdan oraya hasta sevk ediyoruz. Acil serviste sedye bulan hastalar kendini şanslı hissediyorlar çünkü boş sedye dahi kalmadı” ifadesini kullandı.

Sahra Hastanesi’nin siyasi malzeme yapıldığını söyleyen Menteş, “Kapatılan hastaneler var. Eski göğüs hastalıkları hastanesi, boşaltılan Seyhan Devlet Hastanesi ve askeri hastanede yataklı faaliyet neredeyse verilmiyor. Bütün bu hastaneler bir an önce faaliyete geçirilmeli ve sağlıkçı atamaları yapılmalı" dedi.

Ameliyathanelerin bile yoğun bakım ünitesine dönüştürüldüğünü aktaran Menteş, şöyle konuştu:

“Bu nedenle ameliyat da yapılamıyor. Sadece ciddi trafik kazası ve bıçaklanma gibi yaralanmalar ameliyata alınabilmekte. Tabipler Odası olarak PCR testi için sürüntünün kentin belli noktalarında kurulan merkezlerde alınmasını ve hastanelerin meşgul edilmemesini önerdik. Çünkü test yaptırmak isteyenler acillerde yoğunluğu daha da arttırıyor. Pandeminin bugün bu hale gelmesinin sorumluları söylediklerimize kulaklarını tıkayan ve önerilerimizi uygulamayanlar. Sağlık Bakanlığı'na ve sağlık sistemine olan güven bu süreçte yüzde 30'lara düştü.”