Öykü Serter'e iktidarı eleştiren sözleri nedeniyle soruşturma

İzmir depreminin ardından yaşananlara ilişkin eleştirilerde bulunan sunucu Öykü Serter'e soruşturma açıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Serter hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Sunucuyla ilgili emniyetin hazırladığı raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtildi.

'Şuursuz bakanları da al git'

Serter, deprem sonrası yaşananlara tepkisini dile getirmiş, şunları söylemişti:

"İktidarı ayrı, muhalefeti ayrı... İtişiyormuş gibi yapıp el ele bu milletin burnundan getirdiniz; fakirleştirdiniz. Sarayın günlük harcaması 10 milyon, İzmir’e çıkan ödenek 5 milyon! Sadaka mı veriyorsunuz bu nedir Allah aşkına? Milletin a...koyacağız diyen Cengiz'in affedilen vergisi 425 milyon!

Şu yardımlaşmayı, dayanışmayı gördükçe bizi bizle bırakın, biz kendimizi kurtarırız, yaşatırız, yönetiriz, neyimiz varsa paylaşırız. Bu birlik beraberlikten şov malzemesi çıkarmayı, enkaz üstüne çıkıp bonus toplamayı, yarın hava soğuk değil, yağmur da yok açıkta kalın, diyebilen bakan utanmazlığını, halkımız da çürük binalarda oturmasalarmış arsızlığını, ‘Ayda'nın acıyan yeri yok, köfte ayran istiyor’ diyen şuursuz bakanlarını da al git ey iktidar."