Öykü Serter'den soruşturmaya yanıt: Şereftir

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaşananlara tepki gösteren ve iktidara tepki gösteren sunucu Öykü Serter, "Şu yardımlaşmayı, dayanışmayı gördükçe bizi bizle bırakın, biz kendimizi kurtarırız, yaşatırız, yönetiriz, neyimiz varsa paylaşırız. Bu birlik beraberlikten şov malzemesi çıkarmayı, enkaz üstüne çıkıp bonus toplamayı, yarın hava soğuk değil, yağmur da yok açıkta kalın, diyebilen bakan utanmazlığını, halkımız da çürük binalarda oturmasalarmış arsızlığını, ‘Ayda'nın acıyan yeri yok, köfte ayran istiyor’ diyen şuursuz bakanlarını da al git ey iktidar" demişti.

Serter bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılmasına "şereftir" yanıtını verdi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın kendisine destek mesajını da paylaşan Serter, "Madenci dostlar, bir kez daha cesaretle taçlandırdınız" ifadesini kullandı.