Oxford’un ürettiği aşının klinik deneylerine ABD’de başlandı

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Oxford’un ürettiği aşının klinik deneylerine 31 Ağustos’ta 30.000 gönüllü üzerinde başlandığını bildirdi.

Benzer bir çalışma halen İngiltere ve Brezilya’da yürütülmekte. Aşının yıl sonuna kadar hazır olması ümit ediliyor.

Deneylere katılan 30.000 gönüllünün bir kısmına aşı yapılırken kalanları kontrol grubunu oluşturuyor. Kontrol grubunun toplamdaki oranı 1/3 olarak belirlendi.

Deneyler ABD’deki 80 farklı bölgede yürütülecek.

Bugün dünya çapında 8 adet Covid-19 aşısının klinik deneyleri devam ediyor.