Oxford'un ürettiği aşının klinik deneyinde bir katılımcı hastalandı: Deneylere ara verildi

İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, koronavirüs aşısına yönelik araştırmaya katılan bir gönüllüde henüz açıklanamayan bir hastalığın görülmesinin ardından aşının dünya genelindeki klinik deneylerini durdurduklarını açıkladı.

Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen aşı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "dünyanın öncülük edecek olan en gelişkin aşı adayı" olarak tanımlanıyordu.

Şirket, bağımsız bir komitenin güvenlik verilerini yeniden değerlendirmesi için gönüllü olarak deneylere ara verdiklerini ve olası olumsuz etkilerin aza indirgenmesi için aşı adayına yönelik değerlendirmeyi daha geniş kapsamlı yapma çabası içinde olduklarını söyledi.

Eposta yoluyla açıklama yapan şirket, "Bu, deneylerde açıklanamayan hastalığın görüldüğü her durumda yapılan olağan bir hareket" dedi.

Deneyin durdurulduğunu bildiren ilk haber ajansı olan Stat News, hastalığın görüldüğü katılımcının sağlığına kavuşmasının beklendiğini aktardı.

Açıklamanın ardından AstraZeneca'nın ABD'deki hisselerinde yüzde 8'den fazla düşüş yaşandığı bildirildi.

AZD1222 adı verilen aşı adayının, ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'daki klinik deneyleri son aşamalara gelmişti. Aşı adayının Japonya'da ve Rusya'da ek klinik deneye tabi tutulması planlanıyordu. Klinik deneylere dünya genelinde yaklaşık 50 bin kişinin katılım sağlaması amaçlanıyordu.