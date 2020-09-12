Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca aşı adayının klinik deneylerine devam edecek

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Covid-19 aşısının klinik deneylerine devam edilecek.

Sputnik'te yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, bir gönüllüde ortaya çıkan hastalık nedeniyle çalışmaların durdurulduğu hatırlatıldı.

Konuya ilişkin araştırmaların tamamladığı kaydedilen açıklamada, "Hem bağımsız güvenlik inceleme komitesi hem de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansının tavsiyelerinin ardından denemeler, Birleşik Krallık'ta yeniden başlayacak" denildi.

Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 aşısı denemeleri, bir gönüllüdeki olumsuz reaksiyon nedeniyle pazar günü askıya alınmıştı. New York Times gazetesi, İngiltere'deki denemelerde bir katılımcıda, transvers miyelit (omurilikte iltihap) geliştirdiğini iddia etmişti.

AstraZeneca, prosedürler gereği bağımsız bir komitenin durumu incelemesi için çalışmaların durdurulduğunu ve bunun aşı çalışmalarında olağan bir durum olduğunu bildirmişti.