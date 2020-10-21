Oxford Covid aşısının klinik denemelerinde bir gönüllü öldü

Ülkenin Sağlık Düzenleme Kurumu Anvisa, Oxford koronavirüs aşı denemelerine Brezilya'dan katılan bir gönüllünün öldüğünü doğruladı.

Kurum, 19 Ekim'de 28 yaşındaki bir gönüllünün hayatını kaybettiği bildirildi. Globa gazetesinin bildirdiğine göre, kişinin ölümü "Covid-19 komplikasyonları" sonucu meydana geldi.

Anvisa, gönüllünün aşı verilen grupta olup olmadığını açıklamadı. Bu deneylerde katılımcıların bir bölümüne aşı verilirken diğer bir bölümüne etkisi olmayan bir uygulama yapılıyor. Deneye katılanlar hangi grupta yer aldıklarını bilmiyorlar. Kurum ayrıca, ölüm nedeninin "etik ve gizlilik nedenleriyle" açıklanmadığını söyledi.

Söz konusu Covid-19 aşısı, Oxford Üniversitesi tarafından İngiliz-İsveç çokuluslu ilaç devi AstraZeneca ile ortaklaşa geliştiriliyor. Şu anda Brezilya, İngiltere, Hindistan ve Güney Afrika'da klinik deneylerin üçüncü aşamasında.

AstraZeneca, basına durum hakkında yorum yapmadı.

Ancak Anvisa, bağımsız güvenlik komitesi tarafından tavsiye edildiği üzere aşı denemelerinin dünya çapında devam edeceğini söyledi.

Oxford Üniversitesi de Covid-19 aşısını test etmeye devam edeceğini doğruladı.

Üniversite sözcüsü, "Brezilya'daki bu vakanın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından, klinik araştırmanın güvenliği konusunda herhangi bir endişe olmamıştır ve Brezilya düzenleyicisine ek olarak bağımsız inceleme, denemenin devam etmesi gerektiğini önermiştir" dedi.

ABD'de denemeler askıda

Eylül ayında, AstraZeneca aşı denemeleri, bazı katılımcıları arasında nörolojik hastalıkların görüldüğü ortaya çıktıktan sonra dünya çapında duraklatıldı.

Şirket ilk olarak İngiliz ortaklarından birinde "açıklanamayan bir hastalık" tespit edildiğini duyurdu. Bu durum, vaka araştırılırken denemelerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu. Denemeler İngiltere'de dört gün sonra yeniden başladı, ancak ABD'de beklemede kaldı; son raporlar, ABD denemelerinin de bu hafta normale dönebileceğini öne sürdü.