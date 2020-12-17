'Oxford aşısı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek'

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk'te Covid-19 aşısına ilişkin açıklamada bulundu.

"Sinovac'ın ürettiği aşı DSÖ tarafından denetlenen ve 15 yıldır aşı üreten bir firma. Standartlara uygun bilimsel yöntemlerle etkinliği kanıtlanmış aşılar, esas olan bu. Aşılar arasında çok bariz bir fark yayınlanmadı. Sadece Sinovac'ın Faz-3 çalışmaları yayınlanmadı" diyen Özlü, Sinovac'ın Brezilya'daki Faz-3 çalışmasının tamamlandığını, 23 Aralık'ta sonuçların açıklanacağını söyledi.

Türkiye'de de Sinovac'ın Faz-3 çalışmasının devam ettiğini, yaklaşık 6 bin gönüllüye bu aşının uygulandığını ifade eden Özlü, hiçbir yan etki görülmediğini dile getirdi.

Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çin bir taraftan aşısını satarken diğer taraftan aşı da alıyor. Bu bizim için de geçerli. Sayın Bakan da bilgi verdi. Sinovac aşısını öncelikli alıyoruz gibi görünüyor ama Oxford aşısıyla ilgili de bir sözleşme imzalanmış yakın zamanda. Oxford aşısı da Türkiye’ye gelecek. Prizer’ın aşısı da Türkiye’ye gelecek. Bununla ilgili sürecin devam ettiğini zaten Sayın Bakan açıklamıştı. Benim bildiğim ön sözleşme yapılmış. Oxford aşısına da Türkiye ulaşacak eğer önümüzdeki süreçte veriler olumlu gelirse. Oxford yeniden kendi aşısıyla ilgili çalışmaları sürdürüyor. DSÖ ayrıntılı bilgi istemişti firmadan. O süreç tamamlanıyor, o da olumlu gelirse o aşıya da Türkiye ulaşacak.