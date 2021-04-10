Övgüler yağdırmıştı: 'Sedat Peker haberini hangi yüzle sunacak...'

Gazeteci Toygun Atilla, Sedat Peker'e yönelik operasyon sonrası TRT Ana Haber sunucusu Ersoy Dede'ye ilişkin paylaşımlarda bulunurken, Dede'nin Peker övgülerini hatırlatmıştı.

"Sedat Peker’e sosyal medya hesabından övgüler dizen 'ünlü ancorman' bugün devlet televizyonunda Sedat Peker’e operasyon haberini hangi yüzle ve nasıl sunacak çok merak ediyorum. Akşam haberlerini merakla bekliyorum" diyen Atilla, daha sonra Dede'nin haber sunumuna ilişkin videoyu paylaştı.

Merak edenler için, böyle sundu! pic.twitter.com/rAdIO5OsxO — Toygun Atilla (@toygunatilla) April 9, 2021

Ne demişti?

Ersoy Dede, Erdoğan'a destek açıklamalarıyla gündeme gelen Sedat Peker'e yönelik eleştirilere ilişkin, "Hainlere karşı millet olarak verdiğimiz savaş sürecinde, unutulamayacak mücadele sahiplerinden biri de İş Adamı Sedat Peker’dir. Bugün ona vurmaya çalışıp yıpratmak isteyen hainleri çok iyi anlıyorum da, dün yanında görünüp, bugün ona karşı yapılan kara propagandaya karşı sessiz kalanlara da, vefanın İstanbul’da bir semt adından ibaret olmadığını hatırlatmak lazım" demişti.