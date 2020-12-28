'Otoriterleşme bir zayıflık göstergesidir'

soL TV'de her Pazartesi gecesi yayınlanan "Kemal Okuyan'la Gündem" programında TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Enver Aysever'in sorularını yanıtladı. "Laiklik Yenildi mi?" başlığını taşıyan programda asgari ücret, pandemi, koronavirüs ve aşı gibi konular da genişçe yer aldı.

Aysever, Kemal Okuyan'a çok tartışılan otoriterleşme eğilimiyle ilgili de şöyle bir soru yöneltti: "Koronalı günlerle birlikte otoriterleşmenin ve baskının dünyada daha da kullanılabilir bir enstrümana dönüştüğüne dair değerlendirmeler, tartışmalar var. Türkiye zaten otoriterleşmenin en yüksek noktalarında hayatta kalmaya çalışan insanlardan oluşan bir ülkeydi. 2021, Türkiye açısından ve dünya açısından kapitalizmin kendisini korumak için otoriterliği daha yoğun kullanacağı bir yıl olur mu? Buna karşılık halkların nasıl konum alması gerekir?"

Okuyan otoriterleşmenin yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada bir eğilim olarak görüldüğünü söylerken, Türkiye'de özgürlükler alanının zaten ciddi bir şekilde kısıtlanmış olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

"İlk bakacağımız yer işçi sınıfıdır, işçi sınıfının grev hakkı neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. En küçük ve en haklı direnişler engelleniyor. Korona sürecinde işten çıkarılan işçiler hakları için mücadele ederken jandarma müdahalesiyle, polis marifetiyle dağıtıldılar. Bunlar büyük kitlesel eylemler de değildi. 10 kişi 15 kişi görmeye dahi tahammül edemeyen bir sistem var.

Türkiye'de hukuk neye göre işliyor? Beğenirsiniz, beğenmezsiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni Türkiye'deki hukuk sisteminin parçası haline getiren, hatta Türkiye'deki hukuk sisteminin tepesine koyan kendileri. Ve bunu davul zurnayla ilan ettiler ama bu hukuk sistemini şimdi uygulamıyorlar. Selahattin Demirtaş'ın durumu ama yalnızca o değil, şu anda Türkiye'de sürmekte olan herhangi bir şeyin en basit hukuk kurallarıyla bir ilgisi yok. O yüzden de önümüzdeki dönemde biraz da korona fırsatçılığı diyebileceğimiz bir şekilde bu sürecin daha da tırmanması, daha da pekişmesi mümkün.

'Türkiye'de dinsellik bir başka boyut da katıyor ama sökmez'

Öte yandan şunu da unuttular, tüm dünyada gericilik, emperyalistler, sermaye sınıfı bu düdüklü tencere meselesini unuttular.

Biz bunu 2013'te yazdık: Bu toplumun nasırına basılıyor diye. Dünyanın hiçbir yerinde sınırsız bir otoriterleşme uzun süre kabul edilemez. İnsanlar aç, işsiz, onca zorbalık ve adaletsizlik... Bunlar mücadelelerle aşılır.

Ayrıca otoriterleşmenin bir zayıflık belirtisi anlamına geldiğini de unutmayalım. Otoriter, illa güçleniyor demek değil, tersine bir zayıflama işaretidir. Türkiye'de dinsellik kullanılarak bu otoriterleşmeye başka bir boyut da katılıyor. Bu Türkiye'de uzun süre sökmez.

İlacı örgütlülük

Bunun ilacı örgütlenmek.

Bunun ilacı bireysel çıkışlar olamaz, bunun ilacı sosyal medya cengaverliği değildir. Sosyal medya önünde sonunda bir iletişim kanalıdır, daha fazla değildir.

Mutlaka ve mutlaka örgütlü olacaksınız."

Programın tamamını izlemek için: