Otomotivde üretimde yüzde 29 ve ihracatta yüzde 37 daralma

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından açıklanan 2020'nin ilk yarısına ait üretim ve ihracat sayıları ile pazar verilerine göre, ocak-haziran döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 518 bin 727 adet, otomobil üretimi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397 adet oldu.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 532 bin 249 adede ulaştı. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle Mart ve Nisan'da üretimlerine kademeli olarak ara veren OSD üyelerinin tamamı, Mayıs ayında yeniden üretime başlarken, Haziran'da üretimlerini kademeli olarak artırdı.

Geçen ay toplam üretim 103 bin 273 adet olarak gerçekleşirken, otomotiv sektörü, Nisan ayını 11 bin 164 adet, Mayıs ayını da 63 bin 145 adet üretimle kapatmıştı.

Salgının etkisiyle normalleşme sürecine devam eden otomotiv sanayisinin yılın ilk yarısındaki kapasite kullanım oranı yüzde 52 seviyesinde gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 53, ağır ticari araçlarda yüzde 34, traktörde ise yüzde 36 oldu.

Yılın ilk yarısında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 17, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 37 oldu.