Otomotivde 'mikroçip' duruşları: İşçilere dolaylı şehir dışı yasağı

Geçtiğimiz hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla üretimin belirli bir süre duracağını duyuran otomotiv üreticileri kervanına ülkede sektörün en büyük üreticisi olan Ford Otosan da katıldı.

Yapılan açıklamaya göre duruşun nedeni pandemi ile birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle otomotiv sektöründe de yoğun olarak kullanılan bu bileşenlerin tedarik süreçlerinde sıkıntılar yaşanması olarak aktarıldı. Ardından Ford Otosan yönetiminin pandemi bahanesiyle işçilerin izin kullanımlarıyla ilgili getirdiği dayatmalara ve üretim yapılmadığı günlerde yıllık izinlerin harcanması ve kullanacak yıllık izni kalmayanlara ise bu süreçte eksik maaş yatırılacağına dair haberler basına yansımıştı.

Mikroçip tedarik süreçlerinde ne oldu?

Bahsi geçen elektronik bileşenlerin günümüzde dolaylı ya da doğrudan kullanılmadığı neredeyse hiçbir üretim alanı kalmadı. Akıllı cihazlar, bilgisayarlar, tıbbı cihazlar, otomobiller ilk akla gelenler.

Pandemi ile birlikte ise bazı tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçları değişmek durumda kaldı. Örneğin sağlık sektöründeki elektronik cihaz üretimlerinin ya da uzaktan iletişim ve çalışmayı yaygınlaştıracak altyapı kurulumlarında kullanılan elektronik donanımların üretimleri ciddi bir artış gösterdi. Diğer taraftan otomotiv gibi kimi sektörler yükselen arz ihtiyacına kıyasla pazar beklentilerini pandemi koşullarında daha düşük tutmuşlardı ve tedarik süreçlerini de bu öngörülere göre yapmışlardı. Genel olarak otomotiv pazarının sermayenin beklentisinden daha hızlı bir toparlanma göstermesi ve özellikle Çin otomotiv pazarının Avrupa ve ABD’li üreticilerden önce üretimlerini eski seviyelerine getirmiş olması Avrupalı ve ABD’li otomotiv tekellerinin elektronik çip tedariğinde sıranın geride kalmasına neden oldu. Bunu nedeni ise artan konu mikroçiplerin üretiminin dünyada sadece üç büyük elektronik bileşen üreticisi (Intel –ABD, Samsung – G. Kore, TSMC – Tayvan) tekelin elinde olması ve üretim kapasitelerinin sınırlılığı.

Çok açık ki mikroçip dünya genelinde sermaye sınıfı ve ülkeler için stratejik bir ürün ve bir süredir de emperyalist paylaşım savaşlarında ise özellikle Çin ve ABD arasında sıcak bir çatışma konusu.

Tam boy kuralsızlaşma bahanesi

Uluslararası sermaye grupları arasındaki şiddetlenen rekabetin ve dünyada öngörülemeyen toplumsal ve siyasi gelişmelerin üretim süreçlerinde belirsizlik katsayısını çok fazla arttırdığı görülüyor. Sermaye sınıfının ise buna ürettiği çözüm dünyada ve ülkemizde emek süreçlerinin daha da esnekleştirilerek belirsizliklerin yönetilmesi ve sömürü derinleştirme mekanizmalarının bu yolla işlerliğinin devam etmesi yönünde oldu. Pandemi ise bugün mücadele edilen bir olgu değil. Yeri geldiğinde emek gücü üzerindeki baskıyı ve kontrolü artırmanın yeri geldiğinde de tam boy bir kuralsızlaşma bahanesi olmuş durumda. Burada esnekleşme kavramı ise aslında sermayeye ait bir kavram. Esneklik işçi sınıfının bir kesimi tarafından sermayenin algı manipülasyonları ile pozitif algılanması sağlanmaya çalışılan bir kavram iken gerçekte işçi sınıfını tümü için toplumsal hayatın daha fazla kontrolü, daha fazla çalışma saati, daha düşük ücret, örtülü işsizlik ve güvencesiz çalışma gibi anlamlara gelen bir olgu.

Üretim yoksa kâr yok, kâr yoksa ücret yok!

Yazının başında belirttiğimiz üretim duruşlarına karşı şirketlerin geliştirdiği reflekse de bu perspektifle bakmamız gerekiyor: Sermaye için belirsizlik eşittir emek için esneklik/çeviklik (ya da sıkılaşma).

Ford Otosan yönetimi 2 Nisan 2021 Cuma akşam mesai bitimine doğru çalışanların e-posta kutularına şirket yönetiminden gelen aşağıdaki ileti düştü. İletinin içeriği şu şekilde özetlenebilir: 2 saatin üzerinde gerçekleşen herhangi bir toplu taşıma kullanımında, işe dönmek yerine 14 gün izolasyonda kalınması gerekir ve bu süre çalışanın yıllık izninden düşer.

Ford Otosan yönetiminden çalışanlara gönderilen ileti.



Aynı gün basına yansıyan haberlerde Ford Otosan'ın 5-9 Nisan arasında açıkladığı üretim duruşu boyunca geçen çalışılmayan sürenin işçilerin yıllık izinlerinden düşüleceği, yıllık izni olmayanlara ise bu süre boyunca düşük ücret yatırılacağına işçilerin gösterdiği tepkiler dile getirilmişti.

Bu aslında Ford Otosan yönetimin benzeri duruşlarda daha önce de izlediği bir yol. “Üretim yoksa kâr yok, kâr edemiyorsak ücret hak edilmemiştir” prensibinin yönetimin işçiler arasında kabullenilmiş bir durum olması için yıllardır süregelen bir çabası var. Ancak bu çabanın, işçilerin hayatını kâr etmek üzerinden değil ancak sağlayabildikleri temel ihtiyaçlarını karşılamak üzerinden belirlendiği ölçüde de başarısız olmaya mahkûm olduğu görülüyor. Üretim ülke ve dünya genelinde emekçi halkın sağlığı gözetilerek pandeminin hiçbir aşamasında durmadı, peki emekçilerin neden olmadığı durumlarda gerçekleşen durumlarda neden işçilerin hakları ve ücretleri üzerinden düzenleme yapma hakkı nasıl özel şirketlerin elinde bir araç olabiliyor sorusu ise yanıtlanmayı bekliyor.

Bu aşamada bir noktaya daha dikkat çekmek gerek. Şirket’in KAP’a yaptığı açıklamada sene sonu satış tahminlerinde bir değişiklik olmayacağı vurgusu yapılıyor ve yatırımcılara olumlu mesaj verilmeye çalışılıyor. Peki hem tedarik süreçlerindeki belirsizlikleri yönetememekten dolayı daha fazla duruş yaşanacağı hem de üretim adetlerini artırma hedefinin devam edeceği koşul nasıl sağlanacak? İşçilerin daha fazla mesai yapması sağlanarak. İşte burada Ford Otosan yönetiminin bu başlığın başında değindiğimiz yıllık izin dayatması devreye giriyor. Şirket kendi tedarik süreçlerini yönetemiyor ve kontrol edemiyor ancak yönetebileceği ve kontrol edebileceği bir şey var: İşçilerin sosyal hayatı, izin haklarını ne zaman kullanacakları. Zorunlu yıllık izin kullanımı kararı ile pandemi ve sağlık gerekçeleri bahane edilerek fabrika duruşu sırasında işçilerin mobilize olmamaları ve takip eden haftadaki biriken üretim talebine işçilerin temaslı vb. olması gibi durumlar nedeniyle yanıt verememe olasılığını ortadan kaldırmak hedefleniyor (Bu konu ile ilgili Ford Otosan çalışanlarının düşüncelerine daha önce sayfalarımızda yer vermiştik. )

Bu sağlık açısından işçiler için alınmış bir karar olarak gösterilmek istenebilir, ancak sermaye için belirleyici unsurun üretimin durmaması prensibi olduğu bilinmelidir. Salgın başlangıcında çalışanların özel hayatlarını kısıtlayan önerileri ve uygulamalarını MÜSİAD çalışma kampları ve Dardanel'de görmüştük .



Salgının patlak vermesi üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmesine rağmen aslında değişen bir şey yok. Hem sermayenin hem de hükümetin aldığı tüm kararlar emekçi halkın sağlığı için değil düzenin devamının sağlanması için alınıyor. Gece yarısı kararnameleri ile getirilen yasaklar, hak gaspları ile özel şirketlerin kendi özel hukuk koyma girişimleriyle çalışanlarına yasaya dayanmayan kısıtlar ve dayatmalar getirmesi de özünde aynı başlık altında incelenmesi gereken konular olarak karşımıza çıkıyor.