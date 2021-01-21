Otomotiv fabrikaları üretime ara veriyor, gerekçe tedarik zinciri

Koronavirüs pandemisiyle girilen yeni yılda da tedarik zinciri sorunları sürüyor.

Son olarak, büyük otomotiv şirketleri Ford ve Daimler’in Almanya’daki fabrikalarında üretime ara vermesi gündeme gelmişti. Ford Focus model binek aracın üretildiği Almanya’daki fabrikasında 19 Şubat’a dek üretimi durdurduğunu açıklarken, Daimler'se Bremen’deki Mercedes fabrikasında üretimi düşüreceğini ve Şubat ayında fabrikayı geçici olarak kapatma seçeneğinin masada olduğunu duyurdu.

Volkswagen ise geçen ay sektördeki tedarik sorununun büyüdüğüne dikkat çekmiş ve üretim miktarını düşürdüğünü açıklamıştı. Volkswagen’in alt şirketi Audi de geçtiğimiz günlerde Neckarsulm ve Ingolstadt’taki tesislerinde çalışma saatlerini düşüreceğini açıkladı. Aynı şekilde, Ford’un ABD’nin Kentucky eyaletindeki fabrikasının, Fiat-Chrysler’in Meksika’daki Jeep fabrikasının ve otomotiv ana sanayinde daha pek çok başka fabrikanın tatil günlerini uzattığı ya da geçici olarak üretimi durdurduğu biliniyor.

Mikroçip ve yarı iletken tedarik edilemiyor

Otomotiv şirketlerinin son dönemde üretimi azaltmasına yol açan başlıca sorun olarak mikroçip ve yarı iletken tedariğindeki kısıtlar gösteriliyor.

Medya ve sektör kaynaklarında yer alan yorumlara göre, otomotiv pazarındaki süregelen daralmanın ve koronavirüs pandemisinin etkisiyle birlikte üretimi düşürme eğilimine giren otomotiv şirketleri, takip eden aylarda beklenmedik bir tüketici talebiyle karşılaştı. Önlemlerin gevşetildiği yeni normalle birlikte, otomotiv fabrikaları talebi karşılamak için yüksek kapasiteyle çalışmaya başladı ancak Çin’deki mikroçip ve yarı iletken tedarikçileri otomotiv sektörünün eksilen talebini tüketici elektroniği şirketlerinden aldıkları siparişlerle çoktan karşılaşmışlardı.

Evden eğitim ve çalışmaya geçilmesi, pek çok ülkede okulların ve işyerlerinin teknolojik altyapısını geliştirmeye yönelik yeni yatırımlara ve bilgisayar gibi elektronik aletlere yönelen tüketici talebinin artmasına yol açtı. Dolayısıyla, Çin’deki tedarikçiler, hem otomotiv sektörünün hem de tüketici elektroniği sektörünün talebini zamanında karşılayamaz duruma geldi.

Araçlarda motor, emisyon ve bütün elektronik fonksiyonlar için kullanılan mikroçiplerin tedariğindeki gecikmeler, otomotiv fabrikalarının istenen kapasiteyle üretime devam etmesini olanaksız kılıyor. Akıllı sistemler ve otonom sürüş özelliklerinin getirildiği yeni araç modellerinin üretiminde ihtiyaç duyulan yarı iletken ve mikroçip sayısının, eski modellere kıyasla çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Otomotiv şirketlerinin Çin’deki tedarikçilerle kapasite artışı konusunda görüştükleri basına yansırken, kapasite yatırımlarının yakın vadede sorunu ortadan kaldırmayacağı belirtiliyor. Otomotiv endüstrisinin, mevcut koşullarda, kâr marjı daha yüksek olan lüks araçların üretimine öncelik vereceği de basına yansıyan duyumlar arasında.