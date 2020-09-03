Otogaza zam geldi

EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre, LPG otogaza bu geceden itibaren 13 kuruş zam yapıldı. 10 kuruş zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Haber Merkezi

Enerji ve Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG otogaza bu geceden itibaren zam geldiğini duyurdu.

EPGİS’ten yapılan açıklamada “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

EPGİS’ten yapılan ikinci açıklama ise “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi. 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” ifadesine yer verildi.