Otogaza zam geldi

Enerji ve Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG otogaza bu geceden itibaren zam geldiğini duyurdu.

EPGİS’ten yapılan açıklamada “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

EPGİS’ten yapılan ikinci açıklama ise “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi. 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” ifadesine yer verildi.