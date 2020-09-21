Otobüsü şoförü bisikletli kadın yolcuya saldırdı

Otobüse bisikletiyle binen kadın yolcuya aracın şoförü saldırdı. Yolcuyu darp etmeye çalışan şoförü araya giren yolcular güçlükle engelledi.

DHA'nın haberine göre, otobüs şoförünün maske takmadığı da gözlenirken olay anı, saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise “Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır" denildi.