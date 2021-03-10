Otobüslerdeki koltuk sınırlaması kaldırıldı

Salgın nedeniyle yüzde 50 yolcu ile seyahat eden otobüs firmaları artık tüm koltuklarını satabilecek.

Haber Merkezi

Salgın nedeniyle şehirler arası yolcu otobüslerinde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı.

Otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi kadar yolcu kabul edebilecekler.

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