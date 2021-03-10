Salgın nedeniyle şehirler arası yolcu otobüslerinde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı.
Otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi kadar yolcu kabul edebilecekler.
Haber Merkezi
Otobüslerdeki koltuk sınırlaması kaldırıldı
Salgın nedeniyle yüzde 50 yolcu ile seyahat eden otobüs firmaları artık tüm koltuklarını satabilecek.
Haber Merkezi
Salgın nedeniyle şehirler arası yolcu otobüslerinde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı.
Otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi kadar yolcu kabul edebilecekler.