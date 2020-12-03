Otelden polise ateş açıldı, operasyon başlatıldı

Maraş'ta bugün saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan otelde yaşanan silahlı çatışmada yaralanan 2 polis memurundan biri yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda biri ağır, 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurlarından Barış Göl hastanede yaşamını yitirirken, kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinde operasyon başlatıldı.