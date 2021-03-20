Otelde iki gün boyunca işkence!

Rusya vatandaşı Otteva Elvira, "erkek arkadaşı" Alp Mutlu tarafından İstanbul Ataşehir'de bir otelde iki gün boyunca işkenceye uğradı.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Otteva Elvira, yaşadığı işkenceyi ifadesinde şöyle anlattı: “Beni kıskandığını sanıyordum. 14 Mart’ta çok fazla içki içti ve beni dövmeye başladı. Döverken ‘Neden o çocuğu doğurdun’, ‘Öldüreceğim seni. Yüzünü keseceğim. Çirkin ol’ diye bağırıyordu. İlk gün beni 5 saat boyunca tokatladı. Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor, ‘Tadı ne güzel’ diyordu. Hiçbir şey yapamadım. Ertesi gün de 6 saat boyunca dövmeye devam etti. Eline geçen her şeyi bana fırlatıyordu. Kafama tekme attı, saçlarımı yoldu. 15 Mart’ta markete gitmek için odadan çıktı. Bana ‘Kanları temizle, hemen geliyorum’ dedi. Resepsiyona gidip yardım istedim. Beni bir odaya kapatıp polis çağırdılar. Sonra Alp beni yine buldu. Dövmeye devam ederken polisler gelip kurtardılar.”

Saldırgan Alp Mutlu, sevk edildiği adliyede ‘eziyet’ suçlamasıyla tutuklandı.