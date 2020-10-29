Otel odasına giren tacizciye 6 yıl hapis istemi

Kırıkkale’de gece yarısı mühendis Kardelen Kamişli’nin kaldığı otelin odasına girerek onu izleyen Muhammed Seyit Sarı hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal etme, cinsel taciz suçlarından 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Elektrik–elektronik mühendisi Kardelen Kamişli, 8 Eylül’de iş nedeniyle gittiği Kırıkkale’de konaklamak için bir otelde 201 numaralı odada kaldı. Kamişli, saat 01.00 sıralarında kaldığı odada uyudu. Dava dosyasına göre, saat 02.40 sıralarında uyandığında odasında, kendisini izleyen ve daha önce hiç görmediği bir kişiyi gördü.

Odanın kapısının dışarıdan açılabildiği tespit edildi

Genç kadın korkuyla resepsiyonu aradı. Bunun üzerine şüpheli, çıkartmış olduğu ceketini ve ayakkabısını alarak odadan çıktı. Kamişli'nin şikayeti üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan incelemede odaya giren kişinin Muhammed Seyit Sarı isimli kişi olduğu belirlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, yer verilen teknik inceleme tutanağında, Kamişli’nin kaldığı 221 numaralı odanın sürekli geçiş moduna tanımlandığı, bu sebeple odanın dışarıdan kapı koluna basmak suretiyle açılabileceğinin tespit edildiği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre iddianamede “Şüphelinin yaşanan olaylarda kasıtlı davrandığı kanaatine varılmıştır. Kişinin rızası olmadan otel odasına girmenin konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturduğu, şüphelinin gece vakti müştekinin odasına girip onu seyretmesi sonrasında ayakkabılarını ve ceketini çıkartması eylemleri ve odadan çıkmamak için ısrarcı olması eylemleri birlikte düşünüldüğünde, şüphelinin cinsel saikle hareket ettiği kanaatine varıldığı, bu haliyle şüphelinin üzerine atılı gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçunu ve cinsel taciz suçunu işlediği anlaşılmıştır” denildi.

Resepsiyon görevlisine takipsizlik

Şüpheli Muhammed Seyit Sarı ise ifadesinde, alkollü olduğu için hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti. Savcılık, oteldeki resepsiyon görevlisi Onur K. hakkında ise kamu görevlisi olmadığı için takipsizlik kararı verdi. Kararda, Kamişli'nin otel görevlisi hakkında tazminat davası açma hakkı bulunduğu hatırlatıldı.