ÖSYM'den YKS sınavından erken çıkarılan öğrencilerle ilgili açıklama

ÖSYM, Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatmış, adayların şikayet dilekçeleri ve tutanakları incelenerek değerlendirmeye alınmıştı.

DHA'nın ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, gerekli incelemeler yapılarak ÖSYM yönetim kurulunun kararı ile, ilgili adayların sınavları durumlarına en uygun bilimsel yöntemler kullanılarak değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucu 12 öğrencinin mağduriyetlerinin giderildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Basına da yansıyan olayda YKS'nin ilk bölümü olan TYT'ye "345716004" numaralı salonda sınava giren 12 öğrenci sınav bitmeden yarım saat önce gözetmen öğretmen tarafından çıkarılmıştı.

Gözetmenin bu yıl 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia edilmişti.