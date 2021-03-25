ÖSYM'den sınav ücretlerine zam açıklaması: Ödenek yok

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretine yapılan zammın nedeninin merkezi bütçeden ödenek ayrılmaması olduğunu açıkladı.

ÖSYM YKS başvuru ücretine yüzde 29 zam yapmış, başvuru ücreti sınav başına 70 TL'den 90 TL'ye yükselmişti.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan, zammın sebebini, ÖSYM tarafında yapılan sınavlarda öğrencilerden alınan başvuru ücretlerinin ve sınavlara harcanan toplam kaynak miktarının ne kadar olduğunu sordu.

ÖSYM Başkanlığı'ndan gelen yanıtta "ÖSYM personel giderleri, elektrik, ısınma, su, ulaştırma, hizmet/mal alımları dahil Başkanlığımızın her türlü kurumsal giderleri, adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinden karşılamakta olup, Başkanlığımıza merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmamaktadır" denildi.