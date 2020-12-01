ÖSYM'den sınav erteleme kararı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını ileri bir tarihe erteledi.

Kararın Covid-19 tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi.