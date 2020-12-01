Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını ileri bir tarihe erteledi.
Kararın Covid-19 tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
ÖSYM'den sınav erteleme kararı
ÖSYM bazı sınavları ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
Haber Merkezi
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını ileri bir tarihe erteledi.
Kararın Covid-19 tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi.