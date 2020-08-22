ÖSYM Başkanı: YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" dedi.