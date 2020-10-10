Osmaniye'de orman yangını: Alevler evlere sıçradı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Çiyanlı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Karadan ve havadan müdahale edilirken, yangın Yukarı Çiyanlı köyünde bulunan 2 ev ve ahıra da sıçradı. Çevredeki evler ise jandarma ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

İncelemelerde bulunan Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yaptığı açıklamada "Yukarı Çiyanlı köyümüzde çıkan yangın devam ediyor. Helikopter ve arazözlerle yangına müdahale ediyoruz. Bütün ekiplerimiz köylülerimiz hep beraber yangını söndürmek için çabalıyoruz. İnşallah kısa bir sürede yangını kontrol altına alacağız" dedi.