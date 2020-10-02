Osmaniye'de kadın cinayeti

Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'nde Gökmen Orhan, eşi Emel Orhan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay sabah saatlerinde Osmaniye'nin Karaçay mahallesinde meydana geldi.

Gökmen Orhan, Emel Orhan'ı av tüfeğiyle vurduktan sonra evden ayrıldı. Baş mahallesine giden Gökmen Orhan, park halindeki otomobilinde gördüğü ve eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Mehmet Ş.'yi de tüfekle vurduktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

İhbar üzerine iki adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emel Orhan, özel bir hastaneye, Mehmet Ş. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Emel Orhan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

