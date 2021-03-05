Osman Kavala'nın tutukluluk incelemesinde karşı oy: Suç vasfı değişebilir, adli kontrol yeterli

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile ilgili rutin tutukluluk incelemesi sonunda Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ancak mahkeme heyetinin bir üyesi bu karara muhalif kaldı.

Muhalif üye karşı oy yazısında, Kavala hakkındaki casusluk suçlamasının değişmesi ihtimali bulunduğunu, İstanbul dışına çıkamamak şeklindeki adlı kontrolün yeterli olacağını belirterek tahliyesini savundu.

T24'ün haberine göre heyetten karara muhalif kalan hâkim, yazısında, Kavala'nın casuslukla suçlandığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Suç vasfının değişme ihtimali, sanığın savunmasının tespit edilmiş olması, delillerin büyük ölçüde sağlanmış olması ve bu aşamada tutuklu kaldığı süre de gözetilerek, sanık hakkında adli kontrol tedbiriyle de etkin denetim sağlanabileceği ve bu tedbirlerin ölçülü olacağı kanaatiyle sanığın yurtdışına çıkamamak, polis merkezine her hafta müracaat ve İstanbul dışına çıkamamak adlı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verilebilir."

3 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Kavala hakkında AİHM Aralık 2019'da hak ihlali kararı vermiş ve Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, geçen ay yaptığı açıklamada AİHM kararının uygulanması ve Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuş ve ABD vatandaşı Henri Barkey'in de yargı sürecine dahil edilmesini "endişeyle not ettiklerini" belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ABD'nin açıklamasına verdiği yanıtta "Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır" ifadelerini kullanmıştı.