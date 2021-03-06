Osman Kavala’dan karar öncesi mektup: Gerekli adımların atılacağına inanıyorum

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanışının denetimi kapsamında gelecek hafta Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş dosyalarını ele alacak.

DW Türkçe'nin haberine göre, Strasbourg’da 9-11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek toplantılar öncesi Kavala ve Demirtaş’ın avukatları, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Türk hükümeti arasında yoğun yazışma süreci başladı.

Osman Kavala toplantı öncesi Bakanlar Komitesine mektup göndererek, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 29 Aralık 2020 tarihinde hakkında açıkladığı karar ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin Gezi davası sanıkları hakkındaki beraat hükümlerinin bozulmasına ilişkin 22 Ocak 2021 tarihli kararını hatırlattı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin 5 Şubat’ta düzenlenen bir duruşmada, hakkındaki dava dosyasını Gezi davası dosyasıyla birleştirme kararı verdiğini belirten Kavala, bu davaların birleştirilmesinin "yıllar sürecek siyasal amaçlı yeni bir davanın önünü açacağı" görüşünü dile getirdi.

Yeni Yargı Reformu Paketi’ndeki "olası iyileştirmelerin siyasi davalardaki yasadışı uygulamaların ortadan kaldırılmasında etkin rol oynayacağı konusunda umutlu olmadığını" da ifade eden Kavala, "yasadışı tutukluluk halinin sona erdirilmesi için Bakanlar Komitesinin gerekli adımları atacağına inandığını" söyledi.

Kavala’nın avukatları ise Bakanlar Komitesine gönderdikleri mektupta, Kavala’nın geçici tutukluluğunun 3 yıl 8 aylık bir süreyi aştığını, bu durumun "bariz ve ciddi bir insan hakkı ihlali" olduğunu savundu.