Osman Kavala tutukluluğunun 1000. gününde açıklama yaptı: Yargıya müdahale ‘otoyola’ dönüşmüş durumda

Gezi direnişini organize etmekle suçlandığı davada beraat etmesine rağmen tahliye edilmeyen ve ayrıca casusluk suçlamasıyla tutuklanan Osman Kavala, tutukluluğunun bininci gününde açıklama yaptı.

Kendisini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile görüşen Osman Kavala, ''Hakkımda peş peşe açılan üç soruşturmanın hiçbiri hukuken beni burada tutmaya yetmiyor. 1000 gündür belgesiz, dayanaksız zorla özgürlüğüm elimden alındı. Bugün Türkiye’de adaletsizlik, hukuksuzluk girdiğim günden çok daha yaygınlaşmış durumda. Hiçbir iyileşme gözükmüyor. Siyasetin yargıya müdahalesinde FETÖ’cüler bir ‘stabilize yol’ açmıştı. Şimdi bu yargıya müdahale ‘otoyola’ dönüşmüş durumda. Yargı reformuna rağmen hukuksuzlukların sürmesi, yaygınlaşması Türkiye’nin geleceği açısından ümit kırıcı” ifadelerini kullandı.