15 Temmuz davasında, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Kavala tahliye olduğu Gezi Davası'nın hemen ardından 15 Temmuz iddialarıyla tutuklanmıştı.
Osman Kavala davasında karar açıklandı
15 Temmuz dosyasında ilk kez hakim karşısına çıkan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Haber Merkezi
15 Temmuz davasında, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Kavala tahliye olduğu Gezi Davası'nın hemen ardından 15 Temmuz iddialarıyla tutuklanmıştı.