Osman Kavala davasında karar açıklandı

15 Temmuz dosyasında ilk kez hakim karşısına çıkan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi

15 Temmuz davasında, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kavala tahliye olduğu Gezi Davası'nın hemen ardından 15 Temmuz iddialarıyla tutuklanmıştı.

Haber

Osman Kavala: Tutuklu kalmam, sıradan bir hak ihlali değildir