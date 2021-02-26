Osman Baydemir'den dikkat çeken ziyaret

Gare operasyonu ve Rojava sınırında yaşanan gerilim nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) ile PKK arasındaki gerilim artarken, eski HDP'li vekil Osman Baydemir'den dikkat çeken bir ziyaret geldi.

Türkiye'deki kesinleşmiş cezası nedeniyle İngiltere'de yaşayan Baydemir, AKP hükümetinin yakın ilişkiler kurduğu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin lideri Mesrur Barzani'yi ziyaret etti.

Erbil'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin Rudaw'da yer alan haberde "Görüşmede Kürdistan’daki güç ve tarafların birliği ve Kürt milletinin meşru haklarının savunulması için verdiği barışçıl mücadelenin önemine vurgu yapıldı" ifadesine yer verildi.

Haberde Osman Baydemir'in "Kürdistan Hükümeti’nin Kürt milletinin umudu olduğunu ve Kürdistan’daki tarafların hükümete destek vermesi gerektiği" yönünde açıklamada bulunduğu aktarıldı.

Gerilim sürerken yapılan ziyaret

Irak Kurdistan Bölgesel Yönetimi'nde son aylarda yapılan eylemler nedeniyle PKK'yi hedef alan IKYB yönetimi, eylemleri PKK'nin kışkırttığını açıklamış, PKK'nin bölgede işgal ettiği yerleri terk etmesi çağrısında bulunmuştu.

Bu açıklamaların ardından Rojava sınırında bir çatışma da çıkmış, çatışmada üç Peşmerge ölmüştü.

Tansiyonun yükseldiği bölgedeki son adım TSK'nın Gare operasyonu olmuş, PKK, operasyonun IKYB'nin bilgisi ve desteğiyle gerçekleştiğini açıklamıştı.

Gerilim sürerken Baydemir tarafından yapılan ziyaretin zamanlaması dikkat çekici olarak değerlendirildi.