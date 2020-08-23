Oruç Reis'in çalışma süresi uzatıldı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına 27 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.



Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 27 Ağustos'a kadar devam edecek yeni NAVTEX (Denizcilere Duyuru) yayınlandı. Daha önce denizcilere yönelik yapılan duyuruda Oruç Reis'in bölgede 23 Ağustos'a kadar çalışma yürüteceği bildirilmişti.

Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.