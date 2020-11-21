Oruç Reis için yeni Navtex ilan edildi: Görev süresi uzatıldı

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı.

Daha önce de Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım'a kadar NAVTEX duyurusu yapılmıştı.