Oruç Reis çalışmalarına ara vererek Antalya Limanı’na döndü

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi kablolarını toplayarak Antalya Limanı’na döndü. Geminin NATO nezdinde başlayan müzakereler çerçevesinde çalışmalarına ara vererek Antalya Limanı'na geri döndüğü belirtildi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre MTA Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki bir aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte kablo ve ekipmanlarını toplayarak Antalya Limanı'na döndü.

Proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik bir alanda sismik veri toplayan geminin ilk aşama faaliyetlerinin tamamlanması için 25 Eylül'e kadar bölgede faaliyetlerine devam etmesi bekleniyordu. Proje kapsamında taranması planlanan toplam alan büyüklüğü 15 bin kilometre olarak öngörülüyordu.

NATO'da Türkiye ile Yunanistan arasında askeri temsilciler arasında ilk temas 10 Eylül'de Belçika'da gerçekleşmişti.

İki ülke askeri heyetleri arasında NATO karargahında yapılan ve "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı teknik toplantıda askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirler görüşülmüş ve müteakip toplantının önümüzdeki günlerde yapılması kararlaştırılmıştı.