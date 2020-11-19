Orta Amerika'da kasırga: 23 ölü

Iota Kasırgası sonucunda Orta Amerika’da 23 kişi yaşamını yitirdi. Iota Kasırgası; Honduras, Nikaragua, El Salvador, Guetemala ve Kolombiya’yı kategori 5 seviyesinde vurdu. Nikaragua’da 13, Honduras’ta 5, Panama’da 2, Kolombiya’da 2, El Salvador’da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Nikaragua’da yaklaşık 160 bin kişi, Honduras’ta ise 70 bin kişi sığınaklara yerleşti. San Pedro Sula kentindeki bir havalimanı da sular altında kaldı. Ülkede kasırganın neden olduğu yıkımın önümüzdeki birkaç ay içinde ABD’ye göçü hızlandıracağı konusunda uyarıda bulunuldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Iota’nın Orta Amerika’da Perşembe gününe kadar batıda Pasifik Okyanusu’na doğru yönelerek daha fazla sel ve toprak kaymasına neden olabileceğine dikkat çekti.

