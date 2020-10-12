Orman yangınına müdahale eden yurttaş yaşamını yitirdi

Ordu’nun Aybastı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmeye çalışan 58 yaşındaki Ahmet Çoban yaşamını yitirdi.
Aybastı’ya bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki çıkan orman yangınına müdahale etmek isteyen mahalle sakinlerinden Ahmet Çoban alevlerin arasında kaldı. Çoban olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çoban'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler ve yurttaşların müdahalesiyle söndürülen orman yangınında soğutma işlemleri devam ediyor. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.