Orman Genel Müdürlüğü: Dün 20 noktada orman yangını çıktı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) dün 20 orman yangınının çıktığını duyurdu. OGM sosyal medyadan, "Orman yakmanın müebbete varan hapis cezaları olduğunu unutmayın" uyarısında bulundu.

Yangınların durumuna ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Sivas, Bolu, İstanbul, Diyarbakır, Balıkesir, Eskişehir’deki orman yangınlarının söndürüldüğünü açıkladı.

Pakdemirli, kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangınları ise şöyle sıraladı:

"Kastamonu Taşköprü, Derebeysi, Denizli Çal, Poyrazlı, Kırklareli Demirköy, Bulanıkdere, Osmaniye Düziçi, Osmaniye Merkez, Adana Kozan, Antalya Konyaaltı, Hisarçandır, Muğla Menteşe, Dokuzçam, Yeşilyurt, Ankara Nallıhan, Kızılcahamam, Hatay İskenderun, Akarca, Gaziantep Şehitkamil, Tokat Erbaa, Yoldere, Manisa Alaşehir, Kozluca, İzmir Kiraz, Karaburç, Sinop Boyabat ve Oğlakcılar yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Sinop Durağan yangınını söndürme çalışmalarımız ise devam ediyor."

Aydın’ın Efeler ilçesinde zirai alanda çıkan yangında ise 140 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.