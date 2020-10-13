Orman Bakanı'ndan Hatay yangını açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki yangına ilişkin "Yanan alanların bir metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak ve tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır. Tüm vatandaşlarımızı sadece Hatay'da değil, kendi illerinde de 11.11.2020 tarihinde 'Geleceğe Nefes' kampanyasında fidan dikmeye davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada yanan alanların ağaçlandırılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle Belen yangını sonrası yanan alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla, ülkesine, toprağına, memleketinin yeşil dokusuna sahip çıkan ve bu maksatla kampanya başlatan kurum ve kuruluşlardan spor kulüplerine, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, sanat camiamıza ve bütün vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle ifade etmek isteriz ki yanan alanların bir metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak ve tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır. Yanan orman alanları Anayasa'mızın 169'uncu maddesi gereği yeniden ağaçlandırılmak zorunda ve Anayasal koruma altındadır."

Bakan'ın açıklamasına rağmen, geçmişte bir çok örnekte bu tür yangının ardından yanan bölgelerin ticari amaçla faaliyete açıldığı biliniyor.