Orhan Kural koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım’dan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Orhan Kural kimdir?

Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Maarif Koleji’nde tamamlayan Kural, 1972’de İTÜ Maden Fakültesi’ni bitirdi. Mayıs 1973’te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi’nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978’de ise "Doktor" unvanı aldı. İTÜ’de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl görev yaptı.

Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve Bu Kitap Başka adlı bir de anı kitabı hazırladı. Kural, çevre bilincine odaklanan 6000’e yakın konferans verdi.