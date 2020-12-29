Organize işler: Sezgin Baran Korkmaz nasıl kaçtı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafları erişim engellemesine konu olan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınmak istendi.

En azından haber ülke gündemine bu şekilde servis edildi.

Ancak operasyonda Baran'ın bulunamadığı, evinde yapılan aramada ise şömine içerisinde yakılmış cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

Operasyon sonrası servis edilen bu bilgileri daha da ilginç kılan, Ekim ayında Korkmaz'a ilişkin verilen üç ayrı karar...

Yakalayıp, bırakıp 'kaçtı' dediler...

Bu kararlardan ilki Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulması, yurtdışına çıkış yasağının devamı kararı olmuştu. Bu kararın gerekçesi kara para soruşturmasına ilişkin ortaya çıkan gelişmelerdi.

Ancak bundan sadece bir hafta sonra, 17 Ekim tarihinde, Sezgin Baran Korkmaz ile 13 kişinin şirketlerine ve mal varlıklarına el koyma koyma kararı aldıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin ve şirketlerinin banka hesapları üzerindeki tedbirleri kaldırdı.

Dikkat çeken bu gelişmenin ardından, söz konusu ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğraflarına da erişim engeli getirildiği haberi gündeme geldi.

Bu üç gelişmenin ardından bu sabah saatlerinde Baran'a yönelik 132 milyon dolar kara para akladığı iddiasıyla operasyon başlatıldı.

Ancak operasyon sonrası servis edilen haberde, Baran'ın yurtdışına kaçtığı, evinde sadece yakılmış telefon bulunduğu iddia edildi.

Erdoğan'ın kuzeninden ilginç açıklama

Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, operasyon haberi sonrası yaptığı açıklamada, "Pandoranın kutusu açılıyor. Sezgin Baran Korkmaz operasyonu Türk medyasının da kirli çamaşırlarını ortaya dökecek. Korkmaz'ın boğazdaki yalısının kapısını aşındıran, Bodrum'daki otelinde bedava tatil yapan ve ceplerini dolduran kerli ferli gazetecilerin ipliği pazara çıkacak" ifadesini kullandı.