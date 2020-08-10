Ordulular yol kapattı, HES için gelen iş makineleri geri dönmek zorunda kaldı

Ordu Korgan ilçesinde yapılmak istenen HES’e karşı çıkan yöre halkı, iş makinalarının dere kenarına inmesini yeniden engelledi. Korgan’da yapılmak istenen Balamir HES’ine karşı aylardır mücadele eden Çiftlik halkı, şirketin iş makinalarını yeniden getirmesi üzerine yolu kapattı. Jandarma müdahale etse de halkın dağılmaması üzerine jandarma ve iş makinaları bölgeden çekildi.

Korgan ilçesinde jandarma eşliğinde HES şantiyesi kurmak isteyen şirketin iş makinelerini bölgeye sokmak istemeyen köylüler jandarma ile karşı karşıya geldi.

Kendi topraklarında Jandarma engeli ile karşılaşan köylüler bölgeye girmeye çalışırken bir köylü gözaltına alındı.

Derelerine HES yapılmasını istemeyen Ordu Korgan Çiftlik Mahallesinde yaşayan kadınlar jandarma eşliğinde bölgeye giren iş makinelerinin önüne oturdu.

Jandarma halkı değil şirketleri korumaya devam ediyor.

Balamirliler, HES çalışmasını başlatabilmek için yapılan imar değişikliğine karşı haziran ayında, bin 600 itiraz dilekçesini Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermişti. Bu süreç devam ederken, şirketin şantiye kurmak istemesi halk tarafından engellenmişti. Yöre halkı jandarmaya tutanak tutturarak şirket hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.