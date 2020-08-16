Ordu'da HES şirketi için yapılan imar değişikliğine dava açıldı

Ordu'nun Korgan ilçesinde, Balamir HES için şirket tarafından imar değişikliği talebiyle başlayan süreçte Çiftlik Mahallelileri 1652 itiraz dilekçesi ile Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz hakkını kullandı. İtirazların dikkate alınmaması ve imar değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanması üzerine 47 kişinin başvurusuyla Ordu İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması ve imar değişikliğini reddi istemli dava açıldı.

Halk tepkisi gösterdi, suç duyurusu yaptı

Ordu Çevre Derneği halkın hukuksal ve meşru hakları konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlemişti.

Korgan Çiftlik Mahallesi’nde şirketin izinsiz şantiye kurmasını halk engellemiş, çalışma makinalarının dere yatağından çıkarılmasını sağlamışlardı.

İzinsiz çalışma yapan şirket hakkında jandarma çağrılarak tutanak tutturulmasının ardından DSİ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlık ve belediyeye şikayette ve savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

'Dere yatağı eski haline getirilsin'

Konuyla ilgili bilgi veren davacıların avukatı İsmail Topçuoğlu şunları söyledi:

“Halk izinsiz çalışma yapan şirketi üç kez alandan çıkardı. Hepsinde de jandarma gelmiş tutanak tutulmuş. Şikayetlerimizi yaptık. Şirketin izinsiz çalışmada ısrarcı olduğu ortaya çıktı. DSİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yazdığımız yazılara verilen yanıtlarda kaçak çalışma belirtiliyor. Yıkılan, bozulan yerlerin eski haline getirilmesi isteniyor. Yazıda Güllü Deresi’nde 600 metre uzunluğunda yol yapıldığı, dere yatağının daraltıldığı belirtiliyor. Şantiye kurmak için yapılaşmanın yapıldığı ve bu durumun mülki idare sorumluluğunda olduğu ve belediye tarafından derhal kaldırılması istenmektedir. Şimdi Kaymakamlığa ve Belediyeye durumu anlatan ve bize gelen yazıda belirtildiği gibi dere yatağının eski haline getirilmesini isteyeceğiz.”

İmar değişikliğine dava açıldı

Şirketin imar değişikliği talebinin 1652 itiraz dilekçesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığını belirten Avukat İsmail Topçuoğlu, “Korgan’ın en önemli derelerinden biri olan Güllü Deresi özellikle Çiftlik, Çamlı ve Yeniköy Mahallelerinin can damarıdır. Buraya yapılacak HES, ilerde belki de insanların göç etmesine neden olacak. Şirketin imar değişikliği başvurusuna itirazlara rağmen onay verilmesine karşı Ordu İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma ve imar kararının iptali davası açtık. Halkımız şirketin çalışmasını meşru hakkını kullanarak engelledi. Buna ek olarak hukuksal süreci de başlattık” dedi.