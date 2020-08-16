Ordu'da halk tepkili: Gökçe Gelin şelalesi Dipsiz Göl olmasın

Ordulular kentte ikinci Dipsiz Göl olayının yaşanabileceğini belirterek valiliğe "Gökçe Gelin şelalesi Dipsiz Göl olmasın" çağrısında bulundu.

Ordu Çevre Derneği de (ORÇEV) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ordu Çaybaşı ilçesi İlküvez’deki şelalede define arama izni için sürecin başlatıldığını duyurdu.

ORÇEV "İlkuvezliler çöp mağduru oldular. Kar kış demeden direndiler. Şimdi de göz bebekleri şelale ve göl tehdit altında.

Halk tepkili. Ordu Çevre Derneği olarak yaşam alanlarının doğanın ranta açılması karşısında İlkuvezlilerle birlikteyiz" açıklamasını yaptı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre yurttaşlar da “Define arama sırasında göl alanındaki doğal bendi oluşturan taşlar kaldırılacak, şelale üzerindeki akış yönünü değiştiren kanal açılacak, değirmene verilen su akışı kesilerek doğaya büyük zararlar verecektir. Gökçe Gelin şelalesi Dipsiz Göl olmasın” diyerek valiliğin hazine arama çalışmasına izin vermemesini istedi.

Gümüşhane’de 12 bin yıllık Dipsiz Göl’de, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğünce geçen yıl 2 kişiye define araması için izin verilmişti.

Gölün suyu jandarma eşliğinde boşaltılarak, tabanı iş makineleriyle kazılmıştı. Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl’de, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırılmış, yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprakla doldurulmuştu. Tepki üzerine de sorumlular hakkında soruşturma açılmış ve Gümüşhane Valiliği de gölü eski haline getirmek için çalışmalar yapmıştı. Ancak yapılan çalışmalar sonucu göl su tutmamıştı.