Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandığı ve yeni kararlar alındığı belirtildi. Buna göre Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çayıralan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Çayıralan Mahallesi'nde 2 Ağustos 2020 tarihi saat 24.00'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevki ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."