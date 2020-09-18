Ordu'da belediye işçileri sendika değiştirme baskısını protesto etti

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası, Ordu Büyükşehir Belediyesi şirketi ORBEL'deki üyelerinin "baskı, tehdit ve sürgünle" yandaş Hizmet-İş Sendikası’na üye yapılmak istenmesini protesto etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde bugün yapılan basın açıklamasında Belediye-İş Örgütlenme Genel Sekreteri İsmail Duman basın açıklamasını okudu.

ORBEL A.Ş.’de işçilerin baskı, tehdit ve sürgünle sendika değiştirmeye zorlandığını belirten Duman, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in Özel Kalem Müdürü Mehmet Altun, haddi yetkisi olmadan, hukuka aykırı bir şekilde daire başkanlarını arayarak 'Belediye Başkanımız Hilmi Güler’in talimatı var, işçiler Belediye-İş’ten istifa ettirip, Hak-İş/Hizmet-İş’e geçirin' diye talimat vererek, açıkça suç işliyor" dedi.

Belediye-İş’ten istifa etmeyen, içlerinde temsilcilerinin de olduğu 22 işçinin işyerlerinin değiştirilerek, sürgüne yollandıklarını belirten Duman "ORBEL’de Hak-İş/Hizmet-İş’in bir tek yöneticisini, işyerinde uzmanını göremezsiniz. Hak-İş/Hizmet-İş birçok yerde olduğu gibi ORBEL’de de üye kayıt işini taşerona vermiş. Taşeronluğu da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in Özel Kalem Müdürü Mehmet Altun’a yapıyor. ORBEL Genel Müdürü Muhammet Günaydın’da bunu acımasızca uyguluyor" dedi.

Mehmet Altun'un Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler’in adını kullanarak müdürlere “emrinizdeki tüm işçiler Hizmet-İş’e geçecek, listesini tutun, bize iletin” dediğini belirten Duman "Yeri geliyor bu amaçla toplantılar düzenliyor, sendikamız üyesi işçileri tehditle baskıyla ve sürgünle, sendikamızdan istifa edip Hizmet-İş’e üye olması için canla başla uğraşıyor. İlerde yargılanacağını bile bile Mehmet Altun’u, ORBEL Genel Müdürü Muhammet Günaydın’ı bu hukuksuzlukları yapmaya iten sebep ne? Neden bu hukuksuzlukların, bu zulmün aracısı oluyorlar? Bir çıkarları mı var?" dedi.

ORBEL işçilerine sendika değiştirme baskısı yapanlara seslendiklerini belirten Duman "Sendika değiştirme baskısı, zulümdür, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır, adaletsizliktir" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Güler'e "adınızın hukuk dışı uygulamalarla kirletilmesine izin vermeyin. Hukuksuzluk yapanları engelleyin, çalışma arkadaşlarınıza sahip çıkın" diye seslenen Duman, Anayasal sendikal seçme haklarını kullandıkları için hukuk dışı bir şekilde baskı ve sürgüne uğradığını belirttiği 22 işçinin eski işyerlerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

Duman "Belediye-İş olarak bizler de üyelerimizi, aşıyla, işiyle, tehdit ederek yandaş Hizmet-İş'e üye olmaya zorlayanlardan yaptıklarının hesabını, demokratik zeminde mutlaka soracağız" dedi.