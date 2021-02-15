Ordu'da Asar Kayası HES tehdidi altında

Ordu’da Kurul Kayalarında yapılan arkeolojik kazıyla ortaya çıkan Tanrıca Kibele ve diğer kalıntılardan sonra yapılan incelemelerde başka kayalıklarda da aynı özelliklerin olduğuna dikkat çekildi. Ordu Çevre Derneği Turnasuyu Irmağı’na yapılmak istenen HES’in arkeolojik özelliği olan Asar Kayalarını olumsuz etkileyeceği belirtti.

Ordu Çevre Derneği Saraycık Mahallesi’nde Asar Kayası olarak adlandırılan alanda yaptıkları inceleme sonrası arkeolojik inceleme de istedi. Dernek Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ve Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak inceleme öncesi Saraycık Mahalle Muhtarı Nazım Kurnaz’la görüştü. Muhtar Kurnaz, "Burası önemli bir yer. Büyüklerimiz dilden dile dolaşan efsane anlatıyor. Buraya kadar deniz gelirmiş. Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne arkeolojik inceleme yapılması için dilekçe verdim. Dilekçem Samsun’a gönderildi. Takip ediyorum. Buradaki tarihi miras gün yüzüne çıkarılmalı, turizme kazandırılmalı” dedi.

'Arkeolojik SİT alanı ilan edilmelidir'

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ise, “Buraya 2013 yılında da geldik. O zaman Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu olarak çalışıyorduk. Arkeolog arkadaşımızla birlikte inceleme yaptık. Bulguların burasının bir yaşam alanı olduğunu gösteriyordu. Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bildirdik, yeterince incelemediler, bugüne geldik. Artık takipçisiyiz. Asar Kayaları Turnasuyu Irmağı havzasında yer alıyor. Burada HES projesi var. İki kez mahkeme kararı ile durduruldu. Yeniden ÇED süreci başlatıldı. HES buraya zarar verecek. Ayrıca taş ocağı var. Kurul Kalesi’nin altındaki gibi burası da taş ocağı nedeniyle zarar görme tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle incelemeler tamamlanmalı ve Asar Kayaları bir an önce arkeolojik SİT alanı ilan edilmelidir" dedi.

'HES'e engel olmaya devam edeceğiz'

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak da, incelemenin bir an önce başlatılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Burada 2013 yılında Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu olarak çalışmalar yaptığımız dönemde Arkeolog Ayşe Önal ve Mehmet Şenocak’ın katkılarıyla incelemelerde bulunduk. Arkeolog Ayşe Önal buranın Ordu Bayadı Mahallesi’ndeki Kurul Kalesi’nin yapıldığı dönemle veya sonrasıyla ilgili olabileceğini ve Hıristiyanlık öncesi döneme dayandığını, yüzeyde ot ve yosunların altında insan yapımı olabilecek 'oyma-mağara'ların olduğunu belirtmiştir.

2200 yıl öncesine ait Kibele Tanrıcası buluna kazının devam ettiği Kurul Kalesi ile Asar Kayalıkları ve Zafer Mahallesi’ndeki kayalıkların bir bütünlük oluşturuyor. Bu durum göz önünde tutulmalıdır. Buranın tam anlamıyla tarihsel geçmişi yapılacak bir arkeolojik çalışmayla ortaya çıkacaktır. Turnasuyu Irmağı’nda yapılmak istenen HES’e hem dernek hem de yöre halkı olarak engel olmaya devam edeceğiz."