Ordu Korgan'da halk HES'çi şirkete geçit vermedi

Ordu'nun Korgan ilçesi Çamlı Mahallesi'nde köylüler, yapılmak istenen Hidroelektrik Santral (HES) projesine karşı bir araya gelerek tepkilerini gösterdi.

Çiftlik Mahallesi'nde yapılmak istenen HES’e karşı mahalle halkının mücadelesi sonucu HES yapım şirketi bölgeden ayrılmıştı. Dün yine bölgeye gelen firmaya mahalle halkı engel oldu.

HES şirketi çalışanları ve yetkilileri yurttaşların yoğun direnişiyle karşı karşıya kalınca, şantiye kuramadan eski Çamlı Belediye binasına sığındı.

Mahkeme süreci devam ediyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında Balamir HES için yapılan imar değişikliğine Çiftlik Mahallesi halkı dava açarak itiraz etmişti. Mahkeme süreci devam eden HES projesine karşı köylülerin müdahalesi devam ediyor.

Mahalle sakinleri tarafından yapılan açıklamada HES projesini istemediklerini ve mücadelelerini gerek hukuki gerekse demokratik yöntemlerle sonuna kadar sürdüreceklerini belirttiler.