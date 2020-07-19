Ordu Çevre Derneği: Yeşil yol çalışması durmalı

Samsun’dan Artvin’e kadar yaylaları birbirine bağlama adıyla yapılmaya başlanan yeşil yol çalışması sırasında yaylalarına sahip çıkanların tepkilerini dikkate almayanlara Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından “dur” denildiğini ifade eden Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Danıştay’ın kararı geç de olsa yaylaların, ormanların bozulmasını engelleyen bir karar oldu. Bu karar elimize geçer geçmez Ordu’daki yeşil yolu yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ve projenin sahibi olan DOKAP’a çalışmaları durdurmaları için uyarı yazımızı verdik. Bundan sonra çalışmalar devam ederse mahkeme kararını uygulamadıkları için suç işlemiş olurlar.” dedi.

Yaylalar kurtuldu

Yaylaları birbirine bağlama adıyla yapılan çalışmalar sırasında zarar verildiğini vurgulayan Gönül, “Yayla adı üzerinde, doğal kalması gerekir. Yaylaları birbirine bağlama projesi betonlaşmayı hızlandıracak; maden ve enerji çalışmalarının altyapısı olacaktı. Turizm diyerek doğal yaşam yok edilecekti. Dilekçemizi verdik. Bundan sonra yeşil yol güzargahı üzerindeki her çalışma suç teşkil eder” açıklamasında bulundu.

Dilekçeler çoğalacak

Danıştay’ın verdiği kararın Samsun’dan Artvin’e kadar tüm illerde yeşil yol yapanlara ve DOKAP’a ulaştırılmasına özen gösterileceğini, çünkü dilekçe verilmezse kararı uygulamayabileceklerini belirten ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak da, “Kararın uygulanması için bizlere de görev düşüyor. Ekoloji Birliği bileşenleri bunun takipçisi olacaktır” yorumunda bulundu.

Sadece adı yeşil

Özbucak değerlendirmesini sürdürerek, “Yola yeşil adının verilmesi algı operasyonudur. Yeşili yok eden projenin adı ancak “kara” olur. Projenin asıl amacının yaylalara halkın kullanımı için yol yapmak değil. İyi biliyoruz ki, HES’ler, maden işletmeciliği, taş ocakları gibi çalışmalarının yollarını yapmaktalar. Yeşil yol projesi, yer üstünü yok ederek yer altını şirketlere pazarlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Danıştay’ın kararının uygulanması için takipçisi olacağız” dedi.