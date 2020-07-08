Ordu Çevre Derneği, OBB'den istedikleri bilgiyi alamadığı için açtığı davayı kazandı

Ordu Çevre Derneği, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden istedikleri bilgiyi alamadığı için açtığı davayı kazandı.

Davanın kazanılmasının ardından açıklama yapan Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, ''Tüm kurumlardan derneğimizin ilgi alanına giren konularda, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında sorularımızla bilgi edinmek istiyoruz. Kimi kurumlar bilgi verirken kimileri de geçiştirici yanıtlar veriyorlar'' dedi. Bilgi vermeyen ya da yeterli yanıt vermeyenler hakkında dava açtıklarını belirten Gönül, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Enver Yılmaz döneminde Altınordu Ayışığı Düğün Salonu’nu yıkarak dolguyu büyütüldü. Bu konuda açtığımız davayı kazandık. Daha sonra yapılan üst zemin düzenlenmesi sonrası Atatürk’ün Ordu’ya çıkış iskelesi önünde bir kafeterya yapımı başladı. Kafeteryanın ruhsatının olup olmadığını, ihale yapıldıysa kime verildiği, değerinin ne olduğuyla ilgili sorularla bilgi istemiştik. “Yasalara uygun” yanıtı verdiler. Bu kaçamak yanıta sonrası yeniden yazdık, yeniden aynı yanıt verdiler. Üç kez yazdığımız yazıya gereken yanıtı vermediklerinden 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasasını ihlal etmekten dava açtık. Dava sonuçlandı. Ordu İdare Mahkemesi, bilgi istemenin hukuka aykırılık oluşturmadığını belirterek, bilginin verilmesi vurgusu yapmaktadır. Bilgi edinme her yurttaşın ve kuruluşların yasal hakkıdır. Kurumlar bu yasal hakkı ihlal edemez'' diye konuştu.

'Kararın örnek oluşturmasını umuyoruz'

Ordu Çevre Derneği avukatı Alptekin Ocak ise kararın örnek oluşturmasını umduklarını belirterek, ''Ordu Çevre Derneği’nin kuruluş amacı bellidir. Ordu'nun kent merkezleri ve kırsal mekanlarının, ekolojik bütünlük içinde korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulmuş bir denektedir. Temel çalışma konuları ekolojik ve çevresel değerlerdir. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne sahilde, kamusal mekanda yapılan bir yapının ruhsatı ve ihalesine ilişkin sorduğumuz sorunun yanıtsız kalması devlet kurumlarının işleyişinin demokratik ve şeffaf olması kuralına aykırılık oluşturuyordu. Ordu İdare Mahkemesi bu yönüyle bakış açımızı onaylamış, demokratiklik yönünde bir karar vermiştir. İdare Mahkemesi’nin bu kararı ile dava sürecimizin; kamu kurumlarına kararlarını alırken örnek oluşturacağını umut ediyoruz'' sözlerini sarf etti.